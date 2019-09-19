Жоау Соуза: «С Хачановым у нас получится хороший матч»

Португалец Жоау Соуза поделился ожиданиями от встречи с россиянином Кареном Хачановым во втором круге турнира в Санкт-Петербурге (Россия).

— Я действительно очень люблю этот турнир, — цитирует официальный сайт турнира Соузу. — Я приезжал сюда много раз, играл в финале. С Санкт-Петербургом у меня связаны очень хорошие воспоминания. А в этот раз со мной приехала моя мама — она слышала от меня много хорошего о городе и о турнире и захотела все увидеть своими глазами. К тому же у меня здесь есть друзья. В общем, мне всегда приятно возвращаться в Санкт-Петербург. Я всегда стараюсь показывать здесь свой лучший теннис. И сегодня против Ковалика я провел хороший матч. Здешнее покрытие мне подходит, и я играл очень хорошо. В концовке, правда, не получилось закончить все быстро — немного расслабился. Но в целом рад, что прошел дальше.

— Ваш следующий соперник — Карен Хачанов, россиянин из топ-10.

— Да, я знаю Карена очень хорошо. Мы с ним много тренировались вместе в Барселоне. Он нравится мне как человек, он отличный парень. Я знаю, как играет он, он знает, как играю я. Думаю, у нас получится хороший матч.