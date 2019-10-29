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Жереми Шарди: «Медведев уверен в себе, а мне нечего терять»

08:21
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Французский теннисист Жереми Шарди предвкушает борьбу с россиянином Даниилом Медведевым. Они встретятся во втором круге турнира в Париже.

— Медведев сейчас едва ли не в лучшей форме среди всех теннисистов, — цитирует AFP Шарди. — Он очень хорошо играет с этого лета. Очень мало проигрывает. Это будет сложнейший матч. Но мне нравятся такие игры. Я тут далеко не фаворит. Он уверен в себе, а мне нечего терять. Я могу попытаться рискнуть. Никогда не знаешь, как сложится матч. Это здорово в спорте.

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