Южный: «Медведев обыграл всех лидеров мирового рейтинга, это очень важная победа для него»

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса, заслуженный мастер спорта Михаил Южный в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева на итоговом турнире ATP.

В финале россиянин победил австрийца Доминика Тима со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

— После победы в Париже можно было предполагать, что в Лондоне у Даниила все будет хорошо, но предсказать, что он обязательно выиграет было сложно, — сказал Южный «СЭ». — Все матчи были очень близкие, так что никто не мог заранее выделять фаворитов. В этом турнире играют лучшие теннисисты сезона, это очень важная победа. Даня обыграл всех лидеров мирового рейтинга.

Медведев уже давно сделал заявку на первую ракетку мира. Если бы он проиграл в финале или полуфинале, он все равно боролся бы за первую строчку. Этой победой он подтвердил свою заявку, однако, в любом случае, все понимали, что это возможно для него. (Сергей Федоров)