WTA, ATP и ITF продлили паузу турниров из-за коронавируса до 8 июня

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), а также Международная федерация тенниса (ITF) объявили, что не будут проводить турниры до 8 июня в связи с распространением коронавируса. Ранее сообщалось, что пауза в связи с пандемией должна была завершиться 20 апреля.

Кроме того, на этот период будут заморожены все рейтинги.

Напомним, что из-за сложившейся ситуации большинство спортивных турниров в мире перенесены на неопределенный срок, остановлены или отменены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 207 518 человек. Умерших — 8 248, выздоровевших — 82 104. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список