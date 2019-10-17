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«Выиграл благодаря тебе, Москва». Хачанов — о победе на «Кубке Кремля» над Кольшрайбером

12:56
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в своем Instagram пост, посвященный победемв трехсетовом матче с немцем Филиппом Кольшрайбером во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля».

— Выиграл благодаря тебе, Москва. Спасибо за невероятную поддержку! — написал Хачанов.

— И немного Питера было тоже, — написал ему в ответ старший тренер юношеской сборной России, бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков.

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/kremlincup/2019/

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