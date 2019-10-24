«Вы говорите по-русски, а я немного знаю этот язык». Джокович покоряет публику Казахстана

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, прибывший в Нурсултан для проведения выставочного матча с испанцем Рафаэлем Надалем, отметил, что немного знает русский язык.

— Здравствуйте, салем. Вы говорите по-русски, а я немного знаю этот язык. Я впервые в Казахстане, в этом красивом городе. Спасибо Рафаэлю, что он вновь сыграет со мной, — цитирует vesti.kz Джоковича.

НОК Казахстана ранее сообщил, что все вырученные средства от продажи билетов на матч пойдут на благотворительность.