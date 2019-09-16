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Виктор Янчук: «Высока вероятность, что Медведев и Хачанов встретятся в финале турнира в Санкт-Петербурге»

16 сентября 2019, 00:22
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о турнире ATP в Санкт-Петербурге, который состоится с 16 по 22 сентября.

— Высока вероятность, что Медведев и Хачанов встретятся в финале, — цитируют «Известия» Янчука. — Даниил находится на подъеме после US Open. Карен стал отцом, и это дополнительная мотивация. К тому же у него было много времени, чтобы подготовиться к турниру в Санкт-Петербурге.

Также в соревнованиях примут участие Андрей Рублев, Борна Чорич и Маттео Берреттини.

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