Веселы вышел в третий круг турнира в Марракеше

Чешский теннисист Иржи Веселы вышел в третий круг турнира в марокканском Марракеше.

В матче второго раунда он победил аргентинца Хуана Игнасио Лондеро – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

В четвертьфинале Веселы сыграет с победителем пары Филипп Кольшрайбер – Пабло Андухар.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Иржи Веселы (Чехия) – Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – 6:3, 6:4