Вердаско обыграл Лондеро во втором раунде турнира в Истборне

Испанский теннисист Фернандо Вердаско обыграл аргентинца Хуана Игнасио Лондеро (6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:2)) во втором раунде турнира АТР в Истборне (Великобритания). Матч продолжался два часа и 25 минут.
В 1/4 финала Вердаско сыграет с американцем Сэмом Керри.
Истборн (Великобритания)
Турнир ATP Nature Valley International
Призовой фонд 684 080 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Фернандо Вердаско (Испания, 5) - Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина, LL) - 6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:2)
Сэм Керри (США) - Душан Лайович (Сербия, 4) - 6:2, 6:3
Хуберт Хуркач (Польша) - Стив Джонсон (США) - 6:3, 7:6 (8:6)
Тэйлор Фритц (США) - Гвидо Пелья (Аргентина, 1) - 6:4, 3:6, 6:4
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