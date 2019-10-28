Вердаско обыграл Чорича и вышел во второй круг турнира в Париже
28 октября 2019, 17:19
Испанец Фернандо Вердаско обыграл хорвата Борна Чорича (3:6, 6:4, 6:3) в матче первого круга турнира ATP в Париже (Франция). Продолжительность встречи составила 2 часа.
35-летний Вердаско сыграет во втором круге турнира с немцем Александром Зверевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фернандо Вердаско (Испания) — Борна Чорич (Хорватия) — 3:6, 6:4, 6:3
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