Великобритания обыграла Бельгию на ATP Cup

Великобритания вырвала победу у Бельгии в матче группового турнира ATP Cup. Решающей оказалась встреча в парном разряде, к которой команды подошли со счетом 1-1. В парной игре Джейми Маррей и Джо Солсбери победили Сандера Жилле и Йорана Влигена.

У Великобритании в группе C одна победа и одно поражение.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа C (Сидней)

Бельгия — Великобритания

Сандер Жилле/Йоран Влиген — Джейми Маррей/Джо Солсбери — 3:6, 6:7 (7:9)