Вавринка пропустит турнир в Штутгарте

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в своем Твиттере сообщил, что пропустит предстоящий турнир в Штутгарте. Он не успеет восстановиться после выступлений на Roland Garros, где в 1/8 финала обыграл Стефаноса Циципаса в матче, который продолжался более 5 часов, а потом уступил Роджеру Федереру в четвертьфинале.

– С большим сожалением должен объявить, что не сыграю в этом году в Штутгарте, – написал Вавринка. – Я еще восстанавливаюсь и не готов выступать на высшем уровне из-за усталости после продолжительных матчей в Париже.