Вавринка показал, как отмечает день рождения в условиях пандемии

Швейцарец Стэн Вавринка в своем официальном Twitter опубликовал видео со своего 34-летия.

— Ничто не заставит меня отказаться от празднования дня рождения, — подписал Вавринка видео, на котором запечатлен сидящим в одиночестве за накрытым столом.

Ролик в числе прочих сопровождается хэштегом «карантин», речь идет о самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.