Вавринка и Басилашвили стартовали с побед на турнире в Монреале

Грузин Николоз Басилашвили в матче первого круга турнира в Монреале (Канада) одержал волевую победу над сербом Душаном Лайовичем – 3:6, 6:4, 6:4. В параллельной встрече представитель Швейцарии Стэн Вавринка обыграл болгарина Григора Димитрова – 6:4, 6:4. Вавринка во втором раунде сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Николоз Басилашвили (Грузия, 13) – Душан Лайович (Сербия) – 3:6, 6:4, 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:4