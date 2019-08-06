Вавринка и Басилашвили стартовали с побед на турнире в Монреале

Грузин Николоз Басилашвили в матче первого круга турнира в Монреале (Канада) одержал волевую победу над сербом Душаном Лайовичем – 3:6, 6:4, 6:4. В параллельной встрече представитель Швейцарии Стэн Вавринка обыграл болгарина Григора Димитрова – 6:4, 6:4. Вавринка во втором раунде сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP Coupe Rogers
Призовой фонд 5 701 945 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Николоз Басилашвили (Грузия, 13) – Душан Лайович (Сербия) – 3:6, 6:4, 6:4
Стэн Вавринка (Швейцария) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:4
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