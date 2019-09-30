Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» Андре Агасси поделился мнением о четвертой ракетке мира Данииле Медведеве.

— Кажется, что в теннисе никогда не было игрока ростом 198 сантиметров, который бы так здорово двигался, — цитирует Tennis 365 Агасси. — Он понимает, когда стоит надавить и обострить игру, знает, когда его соперник может уничтожить сам себя. Он очень умен, отлично действует как в атаке, так и в обороне. Поэтому к нему приковано такое внимание.