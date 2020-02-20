Умбер обыграл Кецмановича во втором круге турнира в Делрэй-Бич
20 февраля 2020, 22:31
Француз Уго Умбер во втором круге турнира в Делрэй-Бич (США) победил серба Миомира Кецмановича — 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час и 43 минуты.
За право выйти в полуфинал Умбер сразится с победителем пары Томми Пол (США) — Фрэнсис Тиафо (США).
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 602 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Уго Умбер (Франция, 6) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 7:6 (8:6)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...