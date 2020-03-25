Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд сдал положительный тест на коронавирус. В феврале он стал победителем турнира в Сантьяго.

«Всю последнюю неделю провел в самоизоляции, следовал рекомендациям врача. Хочу в очередной раз всем напомнить о важности соблюдать карантин и заботиться о близких», — сказал Уайлд в ролике, опубликованном в Twitter.

Stay safe pic.twitter.com/rshLHLOTqY — Thiago Seyboth Wild (@thiagoswild) March 25, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 417 556 человек. Умерших — 18 596, выздоровевших — 108 302. В России на данный момент 495 случаев заражения, один человек умер.

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