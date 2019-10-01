Симон победил Андухара на турнире в Токио, Пэр уступил Утияме

Завершились три матча первого раунда турнира АТР в Токио (Япония).

Француз Жиль Симон обыграл испанца Пабло Андухара (6:4, 6:0). Американец Райан Опелка выиграл у своего соотечественника Тэйлора Фритца (6:3, 6:4). Японский теннисист Ясутака Утияма одержал победу над французом Бенуа Пэром (6:2, 6:2).

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 895 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ясутака Утияма (Япония, Q) — Бенуа Пэр (Франция, 4) — 6:2, 6:2

Райлли Опелка (США) — Тэйлор Фритц (США, 7) — 6:3, 6:4

Жиль Симон (Франция) — Пабло Андухар (Испания, Q) — 6:4, 6:0