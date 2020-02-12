Турнир в Роттердаме. Карреньо Буста обыграл Баутисту Агута, Гоффен выиграл у Хаасе
12 февраля 2020, 19:06
Продолжаются матчи турнира АТР в Роттердаме (Голландия).
В матче второго раунда испанец Пабло Карреньо Буста обыграл своего соотечественника Роберто Баутисту Агута (6:4, 2:6, 7:6(7:4)). В игре первого круга голландец Давид Гоффен прошел бельгийца Робина Хаасе (3:6, 7:6(7:5), 6:4).
Роттердам (Голландия)
Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament
Призовой фонд 2 013 855 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Пабло Карреньо Буста (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 6) — 6:4, 2:6, 7:6(7:4)
Первый круг
Жиль Симон (Франция) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3
Давид Гоффен (Бельгия, 4) — Робин Хаасе (Голландия, WC) — 3:6, 7:6(7:5), 6:4
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