Турнир в Роттердаме. Карреньо Буста обыграл Баутисту Агута, Гоффен выиграл у Хаасе

Продолжаются матчи турнира АТР в Роттердаме (Голландия).

В матче второго раунда испанец Пабло Карреньо Буста обыграл своего соотечественника Роберто Баутисту Агута (6:4, 2:6, 7:6(7:4)). В игре первого круга голландец Давид Гоффен прошел бельгийца Робина Хаасе (3:6, 7:6(7:5), 6:4).

Роттердам (Голландия)

Турнир ATP ABN Amro World Tennis Tournament

Призовой фонд 2 013 855 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 6) — 6:4, 2:6, 7:6(7:4)

Первый круг

Жиль Симон (Франция) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Давид Гоффен (Бельгия, 4) — Робин Хаасе (Голландия, WC) — 3:6, 7:6(7:5), 6:4