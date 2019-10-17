Типсаревич разгромил Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме
18:12
Серб Янко Типсаревич разгромил Фабио Фоньини в матче второго круга турнира в Стокгольме — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 3 минуты. В четвертьфинале Типсаревич сыграет с японцем Юити Сугитой.
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP Intrum Stockholm Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янко Типсаревич (Сербия) — Фабио Фоньини (Италия, 1) — 6:1, 6:1
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