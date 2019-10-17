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Типсаревич разгромил Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

18:12
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Серб Янко Типсаревич разгромил Фабио Фоньини в матче второго круга турнира в Стокгольме — 6:1, 6:1. Матч продолжался 1 час 3 минуты. В четвертьфинале Типсаревич сыграет с японцем Юити Сугитой.

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP Intrum Stockholm Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янко Типсаревич (Сербия) — Фабио Фоньини (Италия, 1) — 6:1, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/stockholm/2019/

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