Типсаревич, Керри и Томпсон вышли в 1/4 финала турнира в Хьюстоне

Результаты матчей второго раунда турнира АТР в Хьюстоне (США).
Хьюстон (США)
Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship
Призовой фонд 583 585 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Янко Типсаревич (Сербия, WC) - Кэмерон Норри (Великобритания, 3) - 6:3, 6:4
Сэм Керри (США, 8) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:4, 6:3
Даниэль Элахи Галан (Колумбия, Q) - Стив Джонсон (США, 1) - 6:3, 6:3
Джордан Томпсон (Австралия, 7) - Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q) - 4:6, 7:6 (7:1), 7:5
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