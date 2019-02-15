Тим вышел в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе

Австриец Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина). В матче 1/8 финала он обыграл немца Максимилиана Мартерера - 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

В других матчах дня аргентинец Диего Шварцман обыграл представителя Словении Альяжа Бедене (6:4, 2:6, 6:2), а испанец Давид Феррер уступил своему соотечественнику Альберту Рамосу-Виньоласу (6:3, 6:7, 3:6).

Буэнос-Айрес (Аргентина)



Турнир ATP Argentina Open



Призовой фонд 590 745 долларов



Открытые корты, грунт



Одиночный разряд



Второй круг



Доминик Тим (Австрия, 1) - Максимилиан Мартерер (Германия) - 6:4, 6:4



Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Альяж Бедене (Словения) - 6:4, 2:6, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Давид Феррер (Испания, WC) - 3:6, 7:6, 6:3