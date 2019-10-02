Тим в 1/4 финала турнира в Пекине встретится с Марреем
2 октября 2019, 17:21
Австриец Доминик Тим, посеянный на турнире в Пекине (Китай) под первым номером, вышел в четвертьфинал. В матче второго круга он обыграл местного теннисиста Чжана Чжичженя — 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 10 минут.
За право выйти в полуфинал Тим сразится с британцем Энди Марреем.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминик Тим (Австрия, 1) — Чжан Чжичжень (Китай, WC) — 6:3, 6:3