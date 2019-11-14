Тим уступил Берреттини на итоговом турнире ATP

Австриец Доминик Тим уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче группы В на итоговом турнире ATP со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Их матч продолжался 1 час 18 минут.

Лондон (Англия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 9 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Маттео Берреттини (Италия, 8) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 7:6 (7:3), 6:3