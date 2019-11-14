Тим уступил Берреттини на итоговом турнире ATP
14 ноября 2019, 18:53
Австриец Доминик Тим уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче группы В на итоговом турнире ATP со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Их матч продолжался 1 час 18 минут.
Лондон (Англия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 9 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Бьорна Борга
Маттео Берреттини (Италия, 8) — Доминик Тим (Австрия, 5) — 7:6 (7:3), 6:3
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