Тим, Шварцман, Пелья и Чеккинато сыграют в полуфинале турнира в Буэнос-Айресе

Определились полуфиналисты турнира ATP в Буэнос-Айресе. Победы в четвертьфинале одержали австриец Доминик Тим, итальянец Марко Чеккинато и аргентинцы Диего Шварцман и Гвидо Пелья.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 590 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Доминик Тим (Австрия, 1) - Пабло Куэвас (Уругвай) - 4:6, 6:4, 6:3
Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - 6:1, 7:5
Гвидо Пелья (Аргентина) - Хайме Мунар (Испания) - 6:7 (3:7), 7:6 (11:9), 6:1
Марко Чеккинато (Италия, 3) - Роберто Карбальес Баэна (Испания) - 7:6 (7:3), 6:4
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