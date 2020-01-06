Тим обыграл Шварцмана и принес Австрии победу над Аргентиной на ATP Cup

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в рамках матча группового турнира ATP Cup между Австрией и Аргентиной. Эта победа позволила австрийцам одолеть аргентинцев, поскольку ранее Деннис Новак обыграл Гидо Пелью.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа E (Сидней)

Австрия — Аргентина

Доминик Тим — Диего Шварцман — 6:3, 7:6 (7:3)

Группа B (Перт)

Испания — Уругвай

Роберто Баутиста Агут — Франко Ронкаделли — 6:1, 6:2