Тим обыграл Гаске на старте турнира в Пекине
12:01
В матче первого раунда турнира АТР в Пекине (Китай) австрийский теннисист Доминик Тим обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:1). Австриец посеян на турнире под первым номером.
Матч продолжался один час и 23 минуты. В следующем раунде соперником Тима станет китаец Чжан Чжичжень.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Тим (Австрия, 1) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:1
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