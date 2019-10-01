Тим обыграл Гаске на старте турнира в Пекине

В матче первого раунда турнира АТР в Пекине (Китай) австрийский теннисист Доминик Тим обыграл француза Ришара Гаске (6:4, 6:1). Австриец посеян на турнире под первым номером.

Матч продолжался один час и 23 минуты. В следующем раунде соперником Тима станет китаец Чжан Чжичжень.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Доминик Тим (Австрия, 1) — Ришар Гаске (Франция) — 6:4, 6:1