Тиафо вышел в полфинал Next Gen ATP Finals
7 ноября 2019, 23:10
Американец Фрэнсис Тиафо вышел в полуфинал турнира Next Gen ATP Finals. В третьем матче группового этапа он победил шведа Микаэля Имера — 4:2. 4:2, 4:2. Ранее из группы В в полуфинал вышел итальянец Янник Синнер.
Милан (Италия)
Турнир ATP Next Gen ATP Finals
Призовой фонд 1 400 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа B
Фрэнсис Тиафо (США, 2) — Микаэль Имер (Швеция, 6) — 4:2, 4:2, 4:2
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