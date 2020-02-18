Тиафо и Нишиока — во втором круге турнира в Делрэй-Бич, Маннаррино выбыл
06:16
Американец Фрэнсис Тиафо на старте домашнего турнира в Делрэй-Бич обыграл эквадорца Эмилио Гомеса — 7:6 (7:3), 6:2.
В другой встрече француз Адриан Маннарино проиграл корейцу Квон Суну — 6:1, 3:6, 2:6.
Делрэй-Бич (США)
Турнир ATP Delray Beach Open by VITACOST.com
Призовой фонд 602 935 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фрэнсис Тиафо (США) — Эмилио Гомес (Эквадор, Q) — 7:6 (7:3), 6:2
Йошихито Нишиока (Япония) — Джон Миллмэн (Австралия, 5) — 3:6, 6:4, 6:2
Квон Суну (Корея) — Адриан Маннарино (Франция, 7) — 1:6, 6:3, 6:2
Брэндон Накашима (США, WC) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:6 (7:4), 6:1
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