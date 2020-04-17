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«Теперь все мои тренировки выглядят так». Хачанов показал занятия с маленьким сыном

14:04
Карен Хачанов. Фото Instagram
Карен Хачанов. Фото Instagram
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новое видео в Instagram.

— Теперь все мои тренировки выглядят так, — подписал видео Хачанов. — Вот так вот и тренируемся.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 193 554 человека. Зафиксировано 147 378 летальных исходов от инфекции, вылечились 555 533 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 007 человек, 2 590 выздоровело, 273 умерло.

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