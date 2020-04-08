Тарпищев уверен, что этот год для тенниса потерян, а турниров не будет до октября

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о прерванном из-за пандемии коронавируса сезоне. Он не возобновится ранее 13 июля.

— Ясно, что этот год для тенниса потерян, — цитирует Тарпищева РИА «Новости». — Если и будут какие-то соревнования проводиться, то это будет в конце года. От многих турниров в любом варианте придётся отказаться, даже если сезон вновь откроется.

Считаю, что по октябрь тенниса точно не будет. Открытого чемпионата Франции тоже не будет — это мое мнение. События так развиваются в мире, что очень маловероятно, что в мире что-то начнётся раньше октября.

Само развитие распространения коронавируса не позволяет надеяться на более ранний выход на корты, чем в октябре.

езон в теннисе прерван до 13 июля из-за коронавируса. По данным Worldometers, на вечер 8 апреля всего выявлен 1 463 261 случай заражения коронавирусом на территории 209 стран и территорий. Умерших — 84 819 человек, выздоровело — 313 022.

На вечер 8 апреля по данным Роспотребнадзора в России всего зарегистрировано 8 678 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 67 летальных исходов, выздоровели 598 человек.