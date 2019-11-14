Стефанос Циципас: «В матче с Надалем отдам все силы»

Стефанос Циципас прокомментировал победу над немцем Александром Зверевым, на групповом этапе Итогового турнира ATP. Грек вышел в полуфинал турнира.

— Думаю, что провел отличный матч, — цитирует грека официальный сайт ATP. — Очень рад, что не нервничал на корте. Здорово, что пробился в полуфинал. Саша отлично выступает в последние годы, он демонстрирует хороший теннис.

Выход в полуфинал принес облегчение, понимаешь, что справился с большим давлением. Это не так легко, как можно представить. Такая победа значит больше, чем другие.

Матч с Надалем? Я отдам все силы, буду выкладываться. Эта игра многое даст мне — смогу чему-то научиться и постараюсь освоить полученные знания.