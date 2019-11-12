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Стефанос Циципас: «Победа над Медведевым — одна из самых сложных в моей карьере»

07:50
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Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на Итоговом турнире ATP. Прежние пять очных встреч завершились в пользу россиянина

— Одна из самых сложных побед в моей карьере, — цитирует Циципаса gotennis со ссылкой на Eurosport. — Придал себе заряд уверенности этой победой. Такое облегчение.

Я пять раз проигрывал ему прежде. Но твердил себе, что буду продолжать пытаться и одержу победу, даже если потребуется очень много попыток. Спасибо болельщикам за поддержку.

Что я чувствую от дебюта на Итоговом турнире? Мурашки по коже бегут. Когда-то я мечтал играть на этих кортах. И сейчас я получаю наслаждение. Проделал большой путь, чтобы попасть сюда. И теперь мои труды были вознаграждены.

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