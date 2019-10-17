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Стефанос Циципас: «Есть девушка, которая везде меня преследует. Это круто»

16:17
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Представитель Греции Стефанос Циципас рассказал о своем отношении к болельщикам.

— Часто люди хотят меня увидеть или сделать подарок, но в Китае все было по-особенному, — цитирует Циципаса Tennis World USA. —  Там есть девушка, которая везде меня преследует. Наверное, это моя главная фанатка в жизни. Она пишет мне любовные письма, преподносит подарки. Это круто. Также она очень вежлива

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