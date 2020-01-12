«Сорвался». Медведев опубликовал фото своего плотного обеда, Хачанов и Кирьос не смогли промолчать
12 января 2020, 12:48
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новое фото в своем Instagram.
Россиянин, который сейчас находится в Австралии, решил плотно пообедать в одном из местных заведений. «Сорвался», — написал он под фото, где можно увидеть его заказ.
— Ну как же ты без меня, братан!, — написал в комментария Карен Хачанов.
— Тебе бы понравились эти божественные блинчики, — ответил Медведев.
— Вот же он!, — отреагировал на запись Ник Кирьос.
— Ждал тебя здесь, — написал россиянин в ответ.
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