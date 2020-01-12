«Сорвался». Медведев опубликовал фото своего плотного обеда, Хачанов и Кирьос не смогли промолчать

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал новое фото в своем Instagram.

Россиянин, который сейчас находится в Австралии, решил плотно пообедать в одном из местных заведений. «Сорвался», — написал он под фото, где можно увидеть его заказ.

— Ну как же ты без меня, братан!, — написал в комментария Карен Хачанов.

— Тебе бы понравились эти божественные блинчики, — ответил Медведев.

— Вот же он!, — отреагировал на запись Ник Кирьос.

— Ждал тебя здесь, — написал россиянин в ответ.