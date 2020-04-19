Собкин считает, что часть теннисистов будет потеряна навсегда из-за коронавируса

Заслуженный тренер России Борис Собкин предположил, как коронавирус отразится на теннисе. Из-за пандемии сезон прерван до 13 июля.

— Более-менее терпимо ощущают себя те, кто стоит в рейтинге примерно до середины второй сотни, — - приводит слова Собкина «Коммерсантъ». — Конечно, тратят заработанное все по-разному, но, думаю, у этих людей имеются средства, чтобы продержаться несколько месяцев. Остальных игроков можно разбить на две части. Одним помогают ездить по турнирам состоятельные родители и спонсоры. Другие, не имея возможности тратить деньги на авиабилеты, грубо говоря, играют рядом с домом и благодаря этому сводят концы с концами. Таких людей довольно много, и им сейчас приходится тяжело.

Но самый серьезный удар сложившаяся ситуация наносит по юношам, которые были на подходе к профессиональному туру. Они теряют то самое драгоценное время, когда в карьере необходимо сделать следующий шаг, иначе может быть поздно. Безработными оказалась масса тренеров. Ясно, что рано или поздно все возвращается на круги своя, и сейчас каждый выживает как может. Но какая-то часть игроков будет потеряна навсегда.

Спасут ли таких игроков несколько тысяч долларов от АТР, WTA и ITF? Во всяком случае, эти деньги уж точно не будут лишними. Другое дело, что при определении критериев оказания материальной помощи всегда возникает масса вопросов, в том числе этического плана. И дело не только в положении игрока в рейтинге. Например, хорошо известно, что в теннисе есть достаточное количество игроков из обеспеченных семей. Означает ли это, что нужно поддерживать и их тоже? Не говоря уже о том, что пока не ясно, как долго продлится пауза. Ведь любая кубышка, даже если она очень большая, не безгранична. Хотя создание крупнейшими теннисными структурами своего рода финансового пула в сложившейся ситуации выглядит довольно логично.