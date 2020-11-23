Заслуженный тренер России, многолетний наставник Михаила Южного Борис Собкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Даниила Медведева над Домиником Тимом (4:6, 7:6 (7:2), 6:4) в финале итогового турнира АТР.

— Во-первых, надо сказать, что Даня в течении всех сетов держал высокий уровень. Они оба играли хорошо, не без ошибок, конечно, но на таком уровне, при таком темпе, невозможно играть без ошибок. Оба старались играть активно, варьировать игру и менять ритм, поэтому понятно, что Даня одну свою подачу проиграл. Тим молодец, что дотащил этот один брейк до конца. Игра все три сета была равная, тай брейк был совершенно неожиданным, но теннисная жизнь она довольная смешная, — сказал Собкин «СЭ». — Если взять тай брейк Джоковича, то он вел 4:0 на тай брейке, а потом Тим выиграл несколько очков подряд. А здесь все получилось наоборот, судьба вернула Тиму те семь очков. Это бывает довольно часто на самом деле. Решающий сет они шли ноздря в ноздрю, но Даня в нужный момент сумел сделать то, что сделал. Очень хорошая победа над сильным противником. Было видно, что оба подустали к матчу, но сражались до последнего. Тем и ценнее эта победа.

— Вас удивило, что Даниил смог так собраться на концовку сезона?

— Абсолютно нет. Наша теннисная жизнь состоит таким образом, что невозможно постоянно все время выигрывать, спады неизбежны. Это совершенно нормально, что сначала были неудачи, а потом набрал форму и сыграл так.

— Медведев способен такими темпами стать первой ракеткой мира?

— Прогнозы строить вещь не благодарная, вы видите, что в мире происходит. Я хочу просто еще раз обратить внимание на то, что в течении этого турнира он обыграл первую, вторую и третью ракетки мира. После этого разве нельзя утверждать, что он может быть сильнее всех? Во всяком случае, на этом конкретном турнире, он был сильнее всех. Не только потому что он выиграл его, а потому что всех трех самых сильных игроков мира Даня обыграл. (Анастасия Пастернак)