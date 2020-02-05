Симон, Умбер и Попырин проиграли на старте турнира в Монпелье

Француз Ришар Гаске в первом круге домашнего турнира в Монпелье победил соотечественника Жиля Симона — 6:4, 6:4.

Также испанец Фелисиано Лопес победил француза Уго Умбера, а его соотечественник Адриан Маннарино обыграл Алексей Попырина. Два сета закончились со счетом 6:0.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 529 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) — Жиль Симон (Франция) — 6:4, 6:4

Фелисиано Лопес (Испания) — Уго Умбер (Франция, 8) — 6:4, 6:1

Адриан Маннарино (Франция) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:0, 6:7 (7:9), 6:0