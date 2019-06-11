18:45 11 июня | Теннис — ATP

Симон пробился во второй раунд турнира в Штутгарте

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Французский теннисист Жиль Симон вышел во второй круг турнира в Штутгарте.

В матче первого раунда он победил немца Петера Гойовчика - 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

В другом матче дня француз Пьер-Юг Эрбер обыграл австралийца Мэттью Эбдена - 6:4, 7:5.

Штутгарт (Германия) 

Турнир ATP Mercedes Cup 

Призовой фонд 679 015 евро 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Жиль Симон (Франция) - Петер Гойовчик (Германия) - 4:6, 6:2, 6:3

Пьер-Юг Эрбер (Франция) - Мэттью Эбден (Австралия) - 6:4, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/stuttgart/2019/

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