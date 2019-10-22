Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Теннис   //    ATP

Симон обыграл Фелисиано Лопеса в матче первого круга турнира в Вене

22 октября 2019, 17:02
Теги:

Француз Жиль Симон победил испанца Фелисиано Лопеса в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Во втором раунде Симон встретится с победителем пары Гвидо Пелья — Альяж Бедене.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/vienna/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир