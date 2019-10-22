Симон обыграл Фелисиано Лопеса в матче первого круга турнира в Вене
22 октября 2019, 17:02
Француз Жиль Симон победил испанца Фелисиано Лопеса в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Во втором раунде Симон встретится с победителем пары Гвидо Пелья — Альяж Бедене.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 296 490 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Симон (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 6:3
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