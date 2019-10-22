Симон обыграл Фелисиано Лопеса в матче первого круга турнира в Вене

Француз Жиль Симон победил испанца Фелисиано Лопеса в первом круге турнира в Вене — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 34 минуты. Во втором раунде Симон встретится с победителем пары Гвидо Пелья — Альяж Бедене.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 296 490 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Жиль Симон (Франция) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:4, 6:3