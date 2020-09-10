Шварцман вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле, Фоньини и Лайович выбыли

Завершились матчи второго раунда турнира АТР в Кицбюэле (Австрия).

В 1/4 финала прошел второй сеянный аргентинец Диего Шварцман. Остальные топ-5 посева проиграли, в том числе итальянец Фабио Фоньини, который был под посеян под первым номером.

Кицбюэль (Австрия)

Турнир ATP Generali Open

Призовой фонд 542 695 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, Q) — Фабио Фоньини (Италия, 1) — 6:1, 6:2

Фелисиано Лопес (Испания) — Гвидо Пелья (Аргентина, 7) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3)

Диего Шварцман (Аргентина, 2) — Себастьян Офнер (Австрия, WC) — 6:2, 2:6, 7:5

Ласло Джере (Сербия, Q) — Янник Синнер (Италия, WC) — 6:4, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) — Джордан Томпсон (Австралия) — 6:2, 6:2

Федерико Дельбонис (Аргентина, Q) — Николоз Басилашвили (Грузия, 4) — 7:5, 6:3

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Душан Лайович (Сербия, 3) — 4:6, 6:3, 6:4

Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Хуберт Хуркач (Польша, 5) — 6:1, 6:4