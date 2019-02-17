Шварцман сыграет с Чеккинато в финале турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Диего Шварцман вышел в финал турнира ATP в Буэнос-Айресе. В трех сетах он в субботу переиграл Доминика Тима.

В финале Шварцман сыграет с итальянцем Марко Чеккинато, обыгравшем аргентинца Гвидо Пелью. Финальная встреча состоится сегодня, 17 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 590 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 4) - Доминик Тим (Австрия, 1) - 2:6, 6:4, 7:6 (7:5)