Шварцман победил Надаля в четвертьфинале турнира в Риме

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал турнира АТР в Риме (Италия). В четвертьфинале его обыграл аргентинец Диего Шварцман (6:2, 7:5).

Матч продолжался два часа и четыре минуты. В полуфинале соперником Шварцмана станет канадец Денис Шаповалов.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 6:2, 7:5