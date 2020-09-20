Шварцман победил Надаля в четвертьфинале турнира в Риме
20 сентября 2020, 00:48
Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сумел пробиться в полуфинал турнира АТР в Риме (Италия). В четвертьфинале его обыграл аргентинец Диего Шварцман (6:2, 7:5).
Матч продолжался два часа и четыре минуты. В полуфинале соперником Шварцмана станет канадец Денис Шаповалов.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 465 045 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 8) — Рафаэль Надаль (Испания, 2) — 6:2, 7:5