Штруфф обыграл Баутисту Агута и пробился во второй раунд турнира в Дубае

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (7:6(7:2), 7:5) в первом раунде турнира АТР в Дубае (ОАЭ).

Матч продолжался один час и 53 минуты. В следующем раунде немец сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 794 840 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 5) — 7:6(7:2), 7:5