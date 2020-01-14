Шоу Кубека: самый великий камбэк в истории Australian Open

18 лет назад, 14 января 2002 года австрийский теннисист Штефан Кубек совершил самый невероятный камбэк за всю историю открытых чемпионатов Австралии.

Проигрывая французу Сирилю Солнье в матче первого раунда со счетом 0:6, 1:6, 1:4 (15-40), Кубек отыграл матчбол, выиграл сет, а затем еще два — 0:6, 1:6, 7:6 (6), 6:4, 8:6.

Более того, во втором круге австриец отыгрался с 0-2 по сетам у американца Джеймса Блэйка. В итоге Кубек добрался до четвертьфинала, что стало лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» в его карьере.