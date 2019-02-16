Шнур, Керри, Опелка и Изнер вышли в полуфинал турнира в Нью-Йорке

Определились полуфиналисты турнира ATP в Нью-Йорке. За право сыграть в финале поборются канадец Брэйден Шнур, а также американцы Джон Изнер, Райлли Опелка и Сэм Керри.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 694 995 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джон Изнер (США, 1) - Джордан Томпсон (Австралия, 7) - 6:4, 6:1

Райлли Опелка (США) - Гильермо Гарсия Лопес (Испания) - 6:3, 6:4

Сэм Керри (США, 6) - Джейсон Юнг (Тайвань) - 6:3, 3:6, 6:3

Брэйден Шнур (Канада, Q) - Паоло Лоренци (Италия) - 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 7:5