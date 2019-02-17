Шнур и Опелка сыграют в финале турнира в Нью-Йорке

Канадец Брэйден Шнур переиграл американец Сэма Керри в полуфинале турнира ATP в Нью-Йорке. В другой паре Райлли Опелка из США обыграл соотечественника Джона Изнера.
Финальный матч состоится сегодня, 17 февраля, в 18.00 по московскому времени.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP New York Open
Призовой фонд 694 995 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Брэйден Шнур (Канада, Q) – Сэм Керри (США, 6) – 7:6, 4:6, 6:3
Райлли Опелка (США) – Джон Изнер (США, 1) – 6:7(8:10), 7:6(16:14), 7:6(7:4)
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