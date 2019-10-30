Шаповалов одержал волевую победу над Фоньини на турнире в Париже
30 октября 2019, 16:25
Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира в Париже (Франция) победил итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты.
В третьем круге Шаповалов встретится с немцем Александром Зверевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада) — Фабио Фоньини (Италия, 11) — 3:6, 6:3, 6:3
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