Шаповалов обыграл Герасимова и вышел в полуфинал турнира в Чэнду
15:18
Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл белоруса Егора Герасимова (6:4, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Чэнду (Китай). В полуфинале его соперником станет победитель пары Пабло Карреньо Буста (Испания) — Кристиан Гарин (Чили).
Чэнду (Китай)
Турнир ATP Chengdu Open
Призовой фонд 1 096 575 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 8) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 3:6, 6:3
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