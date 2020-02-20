Шаповалов обыграл Чилича во втором круге турнира в Марселе
20 февраля 2020, 18:25
Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира в Марселе (Франция) обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 1 минуту.
За право выйти в полуфинал канадец сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом.
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 691 880 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 4:6, 6:2
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