Шаповалов обыграл Чилича во втором круге турнира в Марселе

Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира в Марселе (Франция) обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 1 минуту.

За право выйти в полуфинал канадец сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 691 880 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 4) — Марин Чилич (Хорватия) — 6:4, 4:6, 6:2